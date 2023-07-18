Пятерым бывшим заключенным разрешили работать с детьми в ХМАО

Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Николай Ташланов объяснил соответствующее решение предоставлением второго шанса оступившимся.

«Мы даем второй шанс, возможность заниматься полезным и любимым делом людям, раскаявшимся в совершении противоправного деяния. При этом хотелось бы напомнить, что необдуманный поступок сегодня может омрачить человеку всю оставшуюся жизнь», – сказал Ташланов.



Разрешение работать в учреждениях с детьми и подростками бывшим заключенным выдала комиссия по делам несовершеннолетних под председательством замгубернатора и при участии депутатов и прокуроров. Они поговорили с заявителями и пришли к выводу, что те не представляют опасности для детей.



Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорил, что бывших участников СВО будут привлекать к работе в школах, чтобы преподавать ОБЖ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

