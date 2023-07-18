Пятерым бывшим заключенным разрешили работать с детьми в ХМАО
В ХМАО пятерым бывшим заключенным разрешили работать с детьми, сообщается на сайте думы Югры.
Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Николай Ташланов объяснил соответствующее решение предоставлением второго шанса оступившимся.
«Мы даем второй шанс, возможность заниматься полезным и любимым делом людям, раскаявшимся в совершении противоправного деяния. При этом хотелось бы напомнить, что необдуманный поступок сегодня может омрачить человеку всю оставшуюся жизнь», – сказал Ташланов.
Разрешение работать в учреждениях с детьми и подростками бывшим заключенным выдала комиссия по делам несовершеннолетних под председательством замгубернатора и при участии депутатов и прокуроров. Они поговорили с заявителями и пришли к выводу, что те не представляют опасности для детей.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорил, что бывших участников СВО будут привлекать к работе в школах, чтобы преподавать ОБЖ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru