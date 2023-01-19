Кравцов: Участники спецоперации могут впоследствии преподавать в школах ОБЖ

Как отметил глава Минпросвещения, в педагогических университетах есть отдельное направление подготовки по ОБЖ. По словам Кравцова, работа со школьниками требует определенного подхода, чтобы «не отпугнуть» и «не сделать хуже», и для преподавателей необходимы определенная подготовка и отбор.

«Тем не менее, я считаю, что в том числе те, кто сегодня выполняет свой гражданский долг в рамках специальной военной операции, могут затем преподавать в школе, но еще раз пройдя определенную переподготовку», — подчеркнул министр.

Ранее глава Минпросвещения России заявил, что школы страны смогут ввести модуль по начальной военной подготовке после одобрения родительского сообщества.

