Правительство России начнет формировать сахарный фонд

Российское правительство включило сахар в перечень сельскохозяйственной продукции для проведения государственных интервенций. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Об этом пишет «Газета.ru».

Госинтервенции используют для поддержки сельхозпроизводителей и регулирования цен на рынке. Продукцию будут закупать в интервенционный фонд в период низких цен и продавать — в случае их значительного роста. Таким образом власти намерены стабилизировать рыночную ситуацию.

Согласно решению правительства, «сахарный» фонд начнет формироваться в следующем году.

Ранее производители молока сообщили о дефиците и резком росте себестоимости продукции.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:Сахар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры