Правительство России начнет формировать сахарный фонд
Российское правительство включило сахар в перечень сельскохозяйственной продукции для проведения государственных интервенций. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Об этом пишет «Газета.ru».
Госинтервенции используют для поддержки сельхозпроизводителей и регулирования цен на рынке. Продукцию будут закупать в интервенционный фонд в период низких цен и продавать — в случае их значительного роста. Таким образом власти намерены стабилизировать рыночную ситуацию.
Согласно решению правительства, «сахарный» фонд начнет формироваться в следующем году.
Ранее производители молока сообщили о дефиците и резком росте себестоимости продукции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+19 286 / сут.
Умерли
182 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+16 804 / сут.
- Россияне назвали раздражающие факторы в путешествиях по регионам
- СМИ: В Афганистане талибы убили певца Фавад Андараби
- ФСБ рассекретила имена палачей на массовых казнях во время войны
- В Башкирии задержали возможных убийц 15-летней девочки
- Власти Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина
- В Японии в еще одной партии препарата от Moderna найдены инородные вещества
- Макрон: Париж и Лондон призвали создать «зоны безопасности» в Афганистане
- Шойгу: Оружие талибов* может превосходить украинскую армию
- Захарова не стала комментировать возможное назначение Поклонской
- Times: премьер Британии и другие министры использовали свои личные телефоны для работы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru