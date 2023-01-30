«Религиозный террорист»: Кадыров пригрозил «карой» сжигающему Коран датскому политику
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с жесткой отповедью в адрес ультраправого политика из Дании, который сжигает Коран в странах Европы.
«Всевышний терпелив и строг в наказании, поэтому знай, датский трус, что ты найдешь ту кару, которую так рьяно ищешь», - предупредил Кадыров провокатора в своём Telegram-канале. По словам главы Чечни, в этом человеке можно наблюдать «все самые омерзительные качества».
Датский ультраправый политик Расмус Палудан в воскресенье, 29 января уже в третий раз сжег священную для мусульман книгу. Теперь это произошло возле посольства России в Копенгагене. Палудан заявил, что пошёл на это «по вине Чечни и ее лидера», а также шведского бойца UFC чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
По мнению Кадырова, он просто искал повод сделать это снова, чтобы спровоцировать мусульман. Глава Чечни пообещал «пройти всю Европу, очищая народы Старого Света от мерзости, проклятой Всевышним». Он также выразил возмущение позицией властей тех европейских стран, которые разрешают такую провокацию.
Кадыров назвал Палудана «религиозным террористом», от которого необходимо «освобождать здоровое общество». «В бешеную собаку стреляют не террористы, а санитары», - заключил глава Чечни.
Первый раз Палудан сжег Коран возле посольства Турции в Стокгольме 21 января. Второй раз он проделал то же самое 27 января напротив мечети в Дании. На такие действия, в частности, отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что Швеция может больше не рассчитывать на поддержку со стороны Анкары по ратификации документа о вступлении в НАТО.
Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, Эрдоган не даст Швеции путевку в НАТО, по крайней мере, до выборов, которые он хочет провести в Турции в мае.
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