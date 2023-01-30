«Религиозный террорист»: Кадыров пригрозил «карой» сжигающему Коран датскому политику

Датский ультраправый политик Расмус Палудан в воскресенье, 29 января уже в третий раз сжег священную для мусульман книгу. Теперь это произошло возле посольства России в Копенгагене. Палудан заявил, что пошёл на это «по вине Чечни и ее лидера», а также шведского бойца UFC чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

По мнению Кадырова, он просто искал повод сделать это снова, чтобы спровоцировать мусульман. Глава Чечни пообещал «пройти всю Европу, очищая народы Старого Света от мерзости, проклятой Всевышним». Он также выразил возмущение позицией властей тех европейских стран, которые разрешают такую провокацию.

Кадыров назвал Палудана «религиозным террористом», от которого необходимо «освобождать здоровое общество». «В бешеную собаку стреляют не террористы, а санитары», - заключил глава Чечни.