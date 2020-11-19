Омбудсмен призвала пересчитать стоимость обучения студентам из-за перехода на дистанционку

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости пересчитать стоимость очного обучения в вузах в связи с их переходом на дистанционный формат обучения. Об этом говорится в докладе омбудсмена "Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", передает ТАСС.

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Накануне Московский государственный университет имени Ломоносова отреагировал на сообщения о возможном иске студентов-контрактников из-за перехода на дистанционное обучение, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:СтудентыТатьяна Москалькова
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