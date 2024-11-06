Путин: Никогда не слышал мат ни от отца, ни от мамы
Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не слышал нецензурную лексику ни от отца, ни от мамы, сообщает РИА Новости.
«Почему? Потому что для русского человека, все русские люди были весьма верующими, православными людьми, для них это грех», — сказал глава государства. Он также указал, что представители российских «так называемых элит» часто употребляют мат для того, чтобы показать свою «крутизну» и близость к народу.
При этом Путин признал, что ненормативная лексика является частью русского языка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru