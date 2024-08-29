Пять новых фигурантов появилось в деле о теракте в «Крокусе»
Пять новых фигурантов появилось в уголовном деле о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, передает РИА Новости.
Все они выходцы из стран Центральной Азии. Операции по их задержанию проходили в Москве, Екатеринбурге и Омске. По данным ФСБ России, двое из них переводили деньги участникам теракта на покупку оружия и автомобиля, ещё один занимался вербовкой пособников террористов.
Сегодня срок их задержания Басманным судом Москвы продлен до 1 декабря.
Ранее адвокат Трунов пояснил, почему иск пострадавших в «Крокусе» оставили без движения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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