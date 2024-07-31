Краснов: Теракты в «Крокусе» и Дагестане – следствие просчетов властей
Теракты в «Крокус Сити Холле» и Дагестане произошли в том числе из-за просчетов со стороны органов власти, заявил генпрокурор России Игорь Краснов на оперативном совещании по подведению итогов работы ведомства в первом полугодии.
«Совершением террористических актов в Московской области, республике Дагестан брошен вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу», - приводит его слова пресс-служба ведомства.
Как добавил Краснов, происшествия также выявили, что для противостояния терроризму необходим иной уровень проверок прокуратуры.
Ранее генпрокурор также сообщал, что в 2023 году число терактов в России в выросло почти в 3,5 раза, большинство было совершено участниками украинских радикальных организаций и их приверженцами, напоминает «Радиоточка НСН».
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