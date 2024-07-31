Краснов: Теракты в «Крокусе» и Дагестане – следствие просчетов властей

«Совершением террористических актов в Московской области, республике Дагестан брошен вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу», - приводит его слова пресс-служба ведомства.

Как добавил Краснов, происшествия также выявили, что для противостояния терроризму необходим иной уровень проверок прокуратуры.

Ранее генпрокурор также сообщал, что в 2023 году число терактов в России в выросло почти в 3,5 раза, большинство было совершено участниками украинских радикальных организаций и их приверженцами, напоминает «Радиоточка НСН».

