В Подольске пять человек отравились неизвестным веществом, трое погибли

Отмечается, что накануне в одной из квартир в Подольске были обнаружены тела трех мужчин. Кроме того, с признаками отравления госпитализировали мужчину и 15-летнюю девочку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Подольске госпитализировали 13 детей после отравления в детском саду. По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Подмосковья, малыши были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести, еще 6 детей в удовлетворительном состоянии лечатся амбулаторно. Кроме того, четыре сотрудника детсада находятся на лечении в Подольской и Чеховской больницах.

