В Подольске пять человек отравились неизвестным веществом, трое погибли
Три человека погибли в результате отравления неизвестным веществом в Московской области, всего известно о пяти пострадавших. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по региону Ольгу Врадий.
Отмечается, что накануне в одной из квартир в Подольске были обнаружены тела трех мужчин. Кроме того, с признаками отравления госпитализировали мужчину и 15-летнюю девочку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее в Подольске госпитализировали 13 детей после отравления в детском саду. По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Подмосковья, малыши были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести, еще 6 детей в удовлетворительном состоянии лечатся амбулаторно. Кроме того, четыре сотрудника детсада находятся на лечении в Подольской и Чеховской больницах.
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