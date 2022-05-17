Пьяный пассажир устроил погром в пункте досмотра в аэропорту Владивостока
В аэропорту Владивостока пьяный мужчина устроил погром, сообщает телеканал «360».
Дебошира задержали сотрудники правоохранительных органов. Житель Алтайского края планировал улететь в Петропавловск-Камчатский, но по неустановленным причинам отказался от посадки в самолет.
Мужчина спустился в зону хранения багажа, где устроил погром: он повредил рамку металлодетектора, монитор и системный блок компьютера в пункте досмотра.
После задержания злоумышленник сломал оборудование видеонаблюдения в участке. Сотрудники полиции на транспорте составили в отношении дебошира два протокола об административных правонарушениях. Теперь ему грозит уголовное дело.
Напомним, 42-летний авиадебошир во время взлета самолета, следовавшего из города Нарьян-Мар в Москву, избил стюардессу и попытался покинуть воздушное судно.
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