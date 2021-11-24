Госдума одобрила применение спецсредств против дебоширов

Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий экипажу пассажирских авиалайнеров использовать спецсредства для сдерживания дебоширов на борту.

Законопроект предлагает наделить бортпроводников правами применять в отношении дебоширов пассажиров специальные средства сдерживания.

Пьяного авиадебошира сняли с рейса Владивосток - Москва

Согласно законопроекту, опасные инциденты требуют принятия незамедлительных мер по их пресечению. Агрессивное поведение пассажира на борту воздушного судна создает угрозу жизни или здоровью других граждан.

В июле пьяная пассажирка самолета Ларнака — Санкт-Петербург напала на певицу Елену Ваенгу.

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ФОТО: Самолет "Уральских авиалиний"
ТЕГИ:АвиадебоширыСамолет
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