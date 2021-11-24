Госдума одобрила применение спецсредств против дебоширов
Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий экипажу пассажирских авиалайнеров использовать спецсредства для сдерживания дебоширов на борту.
Законопроект предлагает наделить бортпроводников правами применять в отношении дебоширов пассажиров специальные средства сдерживания.
Согласно законопроекту, опасные инциденты требуют принятия незамедлительных мер по их пресечению. Агрессивное поведение пассажира на борту воздушного судна создает угрозу жизни или здоровью других граждан.
В июле пьяная пассажирка самолета Ларнака — Санкт-Петербург напала на певицу Елену Ваенгу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 558 / сут.
Умерли
268 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 682 / сут.
- Эксперты рассказали, повлияет ли обвал турецкой лиры на стоимость путевок
- Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала к МКС с новым модулем
- Жора Крыжовников и Константин Богомолов поставят спектакли в МХТ
- Бензема получил условный срок по делу Вальбуэна
- Голикова назвала дату регистрации детской вакцины от коронавируса
- СМИ: продюсер Марк Рудинштейн пережил инсульт
- Путин привился назальной вакциной от COVID-19
- Экс-адвоката Павленского обвинили в изнасиловании
- Голикова назвала регионы с высоким коллективным иммунитетом к COVID-19
- Госдума одобрила применение спецсредств против дебоширов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru