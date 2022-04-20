Авиадебошир избил бортпроводницу в самолете Нарьян-Мар-Москва
42-летний авиадебошир во время взлета самолета, следовавшего из города Нарьян-Мар в Москву, избил стюардессу и попытался покинуть воздушное судно. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».
Мужчина собрался открыть дверь самолета при взлете, в связи с чем бортпроводница попыталась остановить его, но он несколько раз ударил ее кулаком в лицо и схватил за волосы. После этого злоумышленника задержали сотрудники экипажа и другие пассажиры.
Отмечается, что самолет были вынуждены вернуть в аэропорт вылета. Там дебошир прошел медицинское освидетельствование, которое определило, что мужчина не находился в состоянии алкогольного опьянения.
По факту случившегося проводится проверка.
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