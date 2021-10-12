«Пьяному все равно». Автомобилисты оценили идею о пожизненном лишении прав

Пожизненное лишение прав за вождение в нетрезвом виде не поможет решить проблему смертности на дорогах, заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить предложения по ужесточению законодательства за вождение в нетрезвом виде, в том числе проработать возможность введения уголовной ответственности и пожизненного лишения прав водителей за повторное нарушение.

«Пожизненным наказание может быть только в виде лишения свободы. Если вы пожизненно лишили прав человека на управление транспортным средством, но не лишили его свободы, он сядет за руль, наплевав за все, извините за выражение. Ему терять нечего, хуже уже не будет, ему уже нет смысла это наказание выдерживать, чтобы сесть за руль на законных основаниях. А если пожизненно лишать свободы только за пьяное вождение, что тогда делать с убийцами и другими лицами, которые совершили особо тяжкие преступления?», - отметил Похмелкин.

По его словам, существующего законодательства вполне достаточно для борьбы с правонарушениями, а профилактическую работу не мешало бы проводить активнее.