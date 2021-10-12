«Пьяному все равно». Автомобилисты оценили идею о пожизненном лишении прав
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин призвал усилить профилактическую работу для борьбы с пьянством, а не ужесточать наказания, которые ни к чему не приведут.
Пожизненное лишение прав за вождение в нетрезвом виде не поможет решить проблему смертности на дорогах, заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить предложения по ужесточению законодательства за вождение в нетрезвом виде, в том числе проработать возможность введения уголовной ответственности и пожизненного лишения прав водителей за повторное нарушение.
«Пожизненным наказание может быть только в виде лишения свободы. Если вы пожизненно лишили прав человека на управление транспортным средством, но не лишили его свободы, он сядет за руль, наплевав за все, извините за выражение. Ему терять нечего, хуже уже не будет, ему уже нет смысла это наказание выдерживать, чтобы сесть за руль на законных основаниях. А если пожизненно лишать свободы только за пьяное вождение, что тогда делать с убийцами и другими лицами, которые совершили особо тяжкие преступления?», - отметил Похмелкин.
По его словам, существующего законодательства вполне достаточно для борьбы с правонарушениями, а профилактическую работу не мешало бы проводить активнее.
«Всегда есть возможность ошибки правоприменительной, при любом правонарушении. Вопрос в другом, насколько справедливо и обосновано наказание реально виновному. На мой взгляд, действующих уголовных и административных наказаний вполне достаточно для того, чтобы бороться с этими правонарушениями. Не в наказании проблема, не надо думать, что все дело в этом. Если говорить про наказание, то главное его свойство – предупреждать правонарушение – состоит в неотвратимости. Есть еще и огромный пласт профилактической работы, которая пока далека от своего завершения. Человек в трезвом виде говорит, что никогда не сядет за руль пьяным, а в пьяном виде у него психология меняется, он забывает про все свои установки. Поэтому для того, чтобы люди не садились за руль пьяными, надо смотреть, чтобы они не пили или пили как можно меньше. Надо создавать физические препятствия пьяному сесть за руль и тронуться, алкозамки и все, что с этим связано», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Россия по количеству смертельных ДТП обходит ряд европейских стран из-за несовершенства дорог и транспортной инфраструктуры, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов.
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