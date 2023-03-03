Пьяного авиадебошира задержали в Магадане
Пассажир рейса Хабаровск — Магадан задержан за дебош, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.
50-летний житель Приморского края находился на борту в нетрезвом состоянии. Мужчина во время полета выражался нецензурными словами, оскорблял бортпроводников и пассажиров.
В результате по прибытии в Магадан его задержали сотрудники правоохранительных органов. На дебошира могут завести уголовное дело.
Ранее пришлось скрутить пассажирку самолета, выполнявшего рейс по маршруту Ставрополь – Москва.
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