Пассажирка рейса Ставрополь – Москва хотела ворваться в кабину пилотов

Это случилось после того, как она пыталась попасть в кабину пилотов. Инцидент произошел 11 февраля. В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что женщина находилась в неадекватном состоянии. Она нарушила предупреждения экипажа, которым пришлось применить к пассажирке средства сдерживания, а после прибытия в московский аэропорт «Шереметьево» ее передали сотрудникам правоохранительных органов.

Перевозчик считает, что этот инцидент доказывает, что нужно ужесточить наказания для авиадебоширов и создать единый черный список пассажиров.

Ранее пассажир рейса Пешевара (Пакистан) - Дубай устроил скандал и разбил иллюминатор самолета. Из-за этого на борту произошла паника.

