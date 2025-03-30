ПВО сбила 3 украинских беспилотника над Крымом

Российские средства ПВО уничтожили три украинский беспилотника над Крымом. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Средства ПВО сбили несколько беспилотников у Воронежа

«В период с 16.50 до 17.20 ... уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», - указали в ведомстве.

Уточняется, что дроны нейтрализовали дежурные средства ПВО.

Минувшей ночью над территорией России ликвидировали 6 украинских БПЛА, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаРоссия

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