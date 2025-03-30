ПВО сбила 3 украинских беспилотника над Крымом
30 марта 202518:51
Российские средства ПВО уничтожили три украинский беспилотника над Крымом. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
«В период с 16.50 до 17.20 ... уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», - указали в ведомстве.
Уточняется, что дроны нейтрализовали дежурные средства ПВО.
Минувшей ночью над территорией России ликвидировали 6 украинских БПЛА, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО сбила 3 украинских беспилотника над Крымом
- Трамп заявил, что был очень зол из-за слов Путина о Зеленском
- Один человек погиб, 3 пострадали в массовом ДТП под Саратовом
- Трамп пригрозил новыми ограничениями против экспорта нефти из России
- Якубович рассказал, что хотел покинуть «Поле чудес» после первых съемок
- Дмитрий Пятибратов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Факел»
- Известный актер Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет
- Бывший советник Трампа раскритиковал его за намерение присоединить Гренландию
- Эксперт: Уязвимости в беспроводных наушниках могут превратить их в инструмент для слежки
- Первая частная немецкая ракета-носитель Spectrum упала вскоре после запуска
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru