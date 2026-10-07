Россияне массово жалуются на отсутствие отопления

По ночам во многих регионах фиксируются заморозки. При этом в домах Челябинской, Пермской, Нижегородской областей, Омска и Красноярского края радиаторы отопления остаются холодными. Одна из причин такой ситуации — высокий износ коммунальной инфраструктуры: в среднем по стране он превышает 40%, а в некоторых субъектах достигает 70–80%.

Люди жалуются не только на холод в квартирах, но и на перебои с горячей водой, а также на отсутствие реакции со стороны управляющих организаций. Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко указал, что коммунальная инфраструктура десятилетиями накапливала износ, который в настоящее время в среднем превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 70–80%. По словам депутата, при этом ежегодно обновляется 1% коммунальных сетей. Задача к 2030 году — выйти на 2,5%. Такими темпами накопленный износ быстро не ликвидировать.

Аналогичные данные в марте 2026 года называл и глава Минстроя Ирек Файзуллин. «Конечно, износ сетей является очень высоким, более 40% нуждается в замене. Есть регионы, где до 80% эта цифра доходит», - указывал он.

Эксперты предложили реально работающий «лайфхак» — отстаивать свои права вместе с соседями, которые столкнулись с той же проблемой. На коллективные обращения ведомства обычно реагируют оперативнее, чем на индивидуальные.

Ранее в Госдуме назвали бессмысленным пересмотр нормы температуры для включения отопления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

