МИД РФ: Армения рискует потерять льготную цену на газ
Министерство иностранных дел России предупредило Армению о риске потерять льготную цену на газ, сообщает РИА Новости.
Республика может лишиться выгоды, если пересмотрит союзнический характер отношений с Москвой. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.
Дипломат указал, что в настоящее время между Москвой и Ереваном действует договорно-правовая база, закрепляющая привилегированный и союзнический статус двусторонних отношений. При этом РФ не возражает против закупок Арменией газа у других стран, поскольку такая возможность предусмотрена двусторонним соглашением 2013 года.
Калугин отметил, что Россия обеспечивает до 85% потребляемого республикой газа – около 2,2–2,7 млрд куб. м в год. Поставки осуществляются без экспортных пошлин по фиксированной цене $177,5 за 1000 куб. м.
Ранее власти Армении допустили закупки газа у Азербайджана в обход России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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