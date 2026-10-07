МИД РФ: Армения рискует потерять льготную цену на газ

Республика может лишиться выгоды, если пересмотрит союзнический характер отношений с Москвой. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

Дипломат указал, что в настоящее время между Москвой и Ереваном действует договорно-правовая база, закрепляющая привилегированный и союзнический статус двусторонних отношений. При этом РФ не возражает против закупок Арменией газа у других стран, поскольку такая возможность предусмотрена двусторонним соглашением 2013 года.

Калугин отметил, что Россия обеспечивает до 85% потребляемого республикой газа – около 2,2–2,7 млрд куб. м в год. Поставки осуществляются без экспортных пошлин по фиксированной цене $177,5 за 1000 куб. м.

Ранее власти Армении допустили закупки газа у Азербайджана в обход России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

