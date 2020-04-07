Путину пообещали результат ограничений из-за коронавируса через неделю

Эксперт также отметил, что работу по ограничению контактов и разобщению нужно продолжить, поскольку это важнейшее условие для разрыва эпидемических цепочек, передаёт «Интерфакс».

Инкубационный период коронавируса нового типа — 14 дней, говорила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. Для разрыва эпидцепочек в России с 28 марта объявили нерабочую неделю, которую потом продлили до конца апреля. При этом глава государства сегодня интересовался у вирусологов, есть ли возможность сократить нерабочий период.

