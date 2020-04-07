Путину пообещали результат ограничений из-за коронавируса через неделю
Рост заболеваемости коронавирусом Covid-19 в России продолжается, однако результат введённых ограничений с учётом инкубационного периода будет виден уже через неделю. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев.
Эксперт также отметил, что работу по ограничению контактов и разобщению нужно продолжить, поскольку это важнейшее условие для разрыва эпидемических цепочек, передаёт «Интерфакс».
Инкубационный период коронавируса нового типа — 14 дней, говорила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. Для разрыва эпидцепочек в России с 28 марта объявили нерабочую неделю, которую потом продлили до конца апреля. При этом глава государства сегодня интересовался у вирусологов, есть ли возможность сократить нерабочий период.
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