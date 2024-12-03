Путину показали протезы для участников СВО
Президент РФ Владимир Путин посетил Центр инновационных технологий в ортопедии (АО «ЦИТО»). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что глава государства посетил предприятие в Международный день инвалидов, который отмечается ежегодно 3 декабря.
В Центре Путину показали протезы для получивших ранение участников специальной военной операции (СВО), а также продемонстрировали кабинет примерки и обучения ходьбе, кабинет кинезиотерапии и диагностики походки.
Кроме того, президент пообщался в военнослужащими, проходящими лечение и реабилитацию в медкомплексе.
Ранее получивший ранение на СВО Александр из Якутии рассказал, что сам отрезал себе ногу, чтобы не умереть от заражения крови, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru