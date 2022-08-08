Путину подарили шоколад «Алёшка»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что историю с мальчиком Алёшей Павличенко, который сопровождал все военные колонны, специально никто не пиарил, она «чисто народная», сообщает пресс-служба Кремля.

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На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что это было «простое, искреннее желание ребёнка» из посёлка Весёлая Лопань, а «движение прокатилось по всей стране».

Гладков также подарил российскому лидеру шоколад «Алёшка», который сделали старооскольские кондитеры.

«Кондитеры – это наши, старооскольские кондитеры - когда узнали про эту историю, то сделали эти шоколадки», - пояснил губернатор.

Ранее Алексея Павличенко приняли в Юнармию, церемонию посвящения провёл начальник главного штаба движения Никита Нагорный, сообщает RT.

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
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