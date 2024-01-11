Путину подарили на студии «Мечталет» кофту и рюкзак
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Хабаровск посетил анимационную студию «Мечталёт», сообщает РИА Новости.
Сооснователь студии отметил, что граждане видят главу государству «в строгой одежде», поэтому было решено добавить в его гардероб голубую кофту с белыми надписями.
«Мы подумали, что у Вас кофты что ли нет, и решили сделать, подарить вам кофту «Мечталёт»... и вот эти рюкзачки», - сказал он.
Ранее Путин заявил, что советские мультфильмы лучше западных, так как оказывают другое эмоциональное и эстетическое воздействие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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