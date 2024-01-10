Песков: Путин знает о высоких ценах в магазинах в Анадыре

«Конечно, цены очень высокие на продукты питания и гораздо выше среднероссийских», - сказал также Песков, отвечая на вопрос, видел ли президент цены на бананы, килолграм которых стоит тысячу рублей.

В среду, 10 января, Владимир Путин впервые посетил Чукотку. Президент прокатился на снегоходе «Хищник», побывал в круглогодичном тепличном комплексе и встретился с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым.



