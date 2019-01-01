Путину доложили о деле Ивана Голунова
В Кремле не могут комментировать уголовное дело в отношении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, но о нём было доложено президенту РФ Владимиру Путину. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишут «РИА Новости».
Пресс-секретарь Путина отметил, что президенту доложили о деле Голунова ещё в пятницу, 7 июня в Санкт-Петербурге, где в это время проходил Международный экономический форум (ПМЭФ).
«Было доложено о том, что это весьма резонансное дело. Кремль не имеет права комментировать дела, не будет это делать и на этот раз», — цитирует Дмитрия Пескова «ФедералПресс».
По словам Пескова, в Кремле также приняли к сведению поправки Министерства внутреннего дела относительно фотокадров, опубликованных после задержания Голунова, отмечает RT.
Речь идёт о публикации нескольких фотографий в связи с обнаружением у журналиста «Медузы» наркотиков. В МВД позже уточнили, что лишь одна из опубликованных фотографий была сделана на квартире Голунова.
Между тем, проверка корреспондента издания «Медуза» на наркотики дала отрицательный результат, ранее сообщил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Полпред правительства России в Конституционном и Верховном суде Михаил Барщевский выразил в эфире НСН мнение, что дело Голунова будет иметь очень громкий характер.
Напомним, журналист-расследователь был задержан утром 7 июня, обвинен в попытке сбыта наркотиков и 8 июня помещен под домашний арест.
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