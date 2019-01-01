Путину доложили о деле Ивана Голунова

В Кремле не могут комментировать уголовное дело в отношении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, но о нём было доложено президенту РФ Владимиру Путину. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишут «РИА Новости».

Пресс-секретарь Путина отметил, что президенту доложили о деле Голунова ещё в пятницу, 7 июня в Санкт-Петербурге, где в это время проходил Международный экономический форум (ПМЭФ).

«Было доложено о том, что это весьма резонансное дело. Кремль не имеет права комментировать дела, не будет это делать и на этот раз», — цитирует Дмитрия Пескова «ФедералПресс».

По словам Пескова, в Кремле также приняли к сведению поправки Министерства внутреннего дела относительно фотокадров, опубликованных после задержания Голунова, отмечает RT.