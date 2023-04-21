Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан. Его обращение к верующим приводится на сайте Кремля.
Глава государства высоко оценил вклад мусульман в поддержание межнационального диалога, в воспитание молодежи, а также упомянул, что бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами сейчас защищают Россию в зоне спецоперации.
В 2023 году священный месяц Рамадан начался 23 марта, который и заканчивается Ураза-байрамом – «Праздником разговения». В этот день отменяются все ограничения, введенные ранее во время поста, верующие собираются вместе и устраивают праздничные застолья. Праздник продлится три дня, 21 апреля 2023 года объявлен выходным днем в ряде российских регионов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru