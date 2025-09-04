Современные родители хотят сделать приятное ребенку, поэтому зачастую соглашаются на какие-то «авантюры» в виде страшных квестов, заявила детский нейропсихолог Юлия Куликова-Цай в пресс-центре НСН.

«Здесь не вопрос в том, что родители ужасные или мучители. Нынешнее поколение родителей менее строгое. Если ребенок чего-то сильно просит, нам хочется сделать приятное ему. Когда родитель соглашается на жесткий квест, он не хочет, чтобы ребенок получил какие-то травмы, он хочет сделать «пострашнее», чтобы ребенок получил больше эмоций. Формирование отделов мозга, которые отвечают за переработку полученных эмоций, происходит к 21-25 годам. Родители об этом не знают. Они считают, что у них смелый ребенок, который смотрит ужастики и так далее, поэтому квест ему не навредит. Здесь нужно трезво оценивать каждый индивидуальный случай», - рассказала она.

За безопасность детей и подростков всегда отвечают взрослые, это касается и страшных квестов, заявила член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, заместитель председателя комиссии по финансовой грамотности и гостеприимству Марина Нестеренко в пресс-центре НСН.

