Психолог объяснила, почему родители приводят детей на страшные квесты
Детский нейропсихолог Юлия Куликова-Цай заявила НСН, что формирование отделов мозга, которые отвечают за переработку полученных эмоций, происходит к 21-25 годам, родители об этом не знают.
Современные родители хотят сделать приятное ребенку, поэтому зачастую соглашаются на какие-то «авантюры» в виде страшных квестов, заявила детский нейропсихолог Юлия Куликова-Цай в пресс-центре НСН.
«Здесь не вопрос в том, что родители ужасные или мучители. Нынешнее поколение родителей менее строгое. Если ребенок чего-то сильно просит, нам хочется сделать приятное ему. Когда родитель соглашается на жесткий квест, он не хочет, чтобы ребенок получил какие-то травмы, он хочет сделать «пострашнее», чтобы ребенок получил больше эмоций. Формирование отделов мозга, которые отвечают за переработку полученных эмоций, происходит к 21-25 годам. Родители об этом не знают. Они считают, что у них смелый ребенок, который смотрит ужастики и так далее, поэтому квест ему не навредит. Здесь нужно трезво оценивать каждый индивидуальный случай», - рассказала она.
За безопасность детей и подростков всегда отвечают взрослые, это касается и страшных квестов, заявила член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, заместитель председателя комиссии по финансовой грамотности и гостеприимству Марина Нестеренко в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аудитория мессенджера Max превысила 30 млн пользователей
- Психолог объяснила, почему родители приводят детей на страшные квесты
- «92 сценария для 20 минут»: Пригожину было страшно шутить на шоу «Звезды»
- Владельцы Uniqlo и Zara подали в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков
- Жёсткий сценарий: Кто виноват в ЧП на хоррор-квестах с участием подростков
- Захарова назвала уничтожение УПЦ на Украине «обеснованием»
- ВС России освободили Новоселовку в Запорожской области
- Где Россия будет искать нефть после исчерпания запасов
- Путина во Владивостоке научили словам «чиловая катка», «траблы» и «кринж»
- HR-эксперт назвал бездарями тех, кто подбирает сотрудников по имени
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru