Путина предупредили о рисках принятия закона о такси только российской сборки
Президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть проект, обязывающий таксопарки и самозанятых водителей использовать автомобили исключительно российской сборки. В документе организация пояснила, что подобные требования приведут к серьезным проблемам для сотен тысяч индивидуальных перевозчиков. Это все те, кому недоступна замена автомобилей из-за высокой стоимости, а также ограниченного модельного ряда, пишет «Коммерсант». В ОСР предупредили, что особенно пострадают региональные перевозчики, где доля российских авто в таксопарках крайне мала.
Ранее сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев разработали законопроект, согласно которому уровень локализации авто будет измеряться в баллах, а регионы смогут устанавливать свои требования.
Таксистам сегодня не предложили адекватную замену ушедшим из-за санкций автомобилям, отрасли нужна надежная машина с большим пробегом, но по доступной цене, Lada и китайские аналоги с этими задачами не справляются, заявил ранее НСН председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В гимназии Сочи девочка травмировала глаз на учебных стрельбах
- Лукашенко: США могут попробовать столкнуть Россию и Китай
- Фильм «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне получил продолжение
- Рязанская область получит свыше 2,6 млрд рублей на развитие производства БПЛА
- СМИ: В Балтийском море поврежден еще один кабель
- В Анкаре зарегистрировали второе за пять дней землетрясение
- Путина предупредили о рисках принятия закона о такси только российской сборки
- В Свердловской области появилась первая православная пожарная дружина
- Нетаньяху: ХАМАС передало тело неизвестной жительницы Газы вместо израильтянки
- Стивен Кинг вернулся в соцсеть X, чтобы ответить Маску и Трампу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru