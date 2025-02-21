Путина предупредили о рисках принятия закона о такси только российской сборки

Президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть проект, обязывающий таксопарки и самозанятых водителей использовать автомобили исключительно российской сборки. В документе организация пояснила, что подобные требования приведут к серьезным проблемам для сотен тысяч индивидуальных перевозчиков. Это все те, кому недоступна замена автомобилей из-за высокой стоимости, а также ограниченного модельного ряда, пишет «Коммерсант». В ОСР предупредили, что особенно пострадают региональные перевозчики, где доля российских авто в таксопарках крайне мала.

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Ранее сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев разработали законопроект, согласно которому уровень локализации авто будет измеряться в баллах, а регионы смогут устанавливать свои требования.

Таксистам сегодня не предложили адекватную замену ушедшим из-за санкций автомобилям, отрасли нужна надежная машина с большим пробегом, но по доступной цене, Lada и китайские аналоги с этими задачами не справляются, заявил ранее НСН председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:АвтомобильЗаконопроектТакси

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