Путина предупредили о рисках принятия закона о такси только российской сборки

Президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть проект, обязывающий таксопарки и самозанятых водителей использовать автомобили исключительно российской сборки. В документе организация пояснила, что подобные требования приведут к серьезным проблемам для сотен тысяч индивидуальных перевозчиков. Это все те, кому недоступна замена автомобилей из-за высокой стоимости, а также ограниченного модельного ряда, пишет «Коммерсант». В ОСР предупредили, что особенно пострадают региональные перевозчики, где доля российских авто в таксопарках крайне мала.