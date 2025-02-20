«Цены и пробег»: Таксисты объяснили претензии к автомобилям Lada и «китайцам»

«Таксисты не очень довольны автомобилями Lada, так как они отстают в техническом плане от всех остальных автомобилей, а цена завышена. Если покупать запчасти в Китае, а машину собирать здесь, конечно, цены такие и будут. Но зачем тогда? Для такси нужны доступные машины, должна быть вменяемая лизинговая политика. У нас пока нет автомобиля у «АвтоВАЗа», который был бы большой, мощный, комфортабельный, безопасный и не очень дорогой для такси. В сегменте «комфорт» автомобили более комфортабельные, а в «экономе» в регионах только Lada, плюс китайские самые дешевые. У «АвтоВАЗа» странная отделка салона, запах пластика, проблемы с кондиционером, много мелочей недоработанных. Пробег здесь не более 200 тысяч, это предел мечтаний», - объяснил он.

По его словам, китайские автомобили тоже далеки от идеального пробега и дороговаты, поэтому в отрасли не спешат отказываться от «старых» Hyundai Solaris и Kia Rio.

«Таксисты сегодня переходят на китайские альтернативы, это самые дешевые, больше вариантов особо нет. Эти китайские альтернативы тоже оставляют желать лучшего. Были в свое время Hyundai Solaris и Kia Rio, они показали себя с очень хорошей стороны в такси. Пробег у них составлял от 300 до полумиллиона. Водителям они нравились, сегодня такого автомобиля нет, эти машины больше не поставляют. Государству следует озаботиться этим вопросом, составить реестр автомобилей, которые будут использоваться в такси. Нам нужны надежные и недорогие машины. Такси – это лицо российских городов, никому не хочется видеть убогого «Конька-Горбунка». Сейчас таксисты не хотят расставаться с машинами с пробегом в 500 тысяч, которые остались до санкций. Таких машин осталось примерно 15%», - рассказал собеседник НСН.

Автомобили Lada остаются самыми доступными на рынке России, сообщили в пресс-службе автопроизводителя, передают «Известия». Как отметили в «Автовазе», компания не является доминирующим поставщиком автомобилей для такси. Цены на автомобили Lada по итогам 2024 года были проиндексированы на 4,3%, что более чем вдвое ниже официальных инфляционных показателей, говорится в сообщении.



Чуть меньше трети российских таксопарков готовы обновлять автомобили отечественными машинами при наличии субсидий, сообщает «Национальный совет такси» (НСТ), передает «Радиоточка НСН».

