Трамп поговорит с Путиным о ценах на нефть и коронавирусе

В минувшую пятницу, 27 марта, цены на российскую нефть марки Urals упали до 16,2 доллара за баррель. Падение за неделю составило 5,51 доллара, таким образом цены на нефть упали до уровня 90-х годов 20 века.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, от каких факторов будут зависеть цены на нефть в ближайшее время. Он также назвал некритичным для России текущие цены на нефть.

«Для нас это некритично, если это будет непродолжительный период времени. Пока падение длится с марта. На протяжении нескольких месяцев цена 20-25 долларов за баррель, это, конечно, не смертельно, но это очень неприятная история и для бюджета и для компаний. Вопрос в том, какая будет среднегодовая цена», – считает он.

