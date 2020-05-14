Путин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал изменение в лучшую сторону ситуации с эпидемией коронавируса. Это даёт возможность заниматься, в том числе, долгосрочными масштабными проектами, заявил глава государства на совещании по вопросам развития генетических технологий в стране, передает ТАСС.

Как отметил Путин, в течение последних недель все усилия были, прежде всего, сфокусированы на противодействии распространению COVID-19, подготовку экстренных мер поддержки жителей и экономики. По словам президента, эта работа будет продолжаться, однако теперь есть возможность вернуться к другим темам, хотя внимание к долгосрочным вопросам и так не ослаблялось.

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Владимир Путин подчеркнул, что сейчас на этапе восстановления нормального ритма жизни необходимо обеспечить динамичное и эффективное решение стратегических задач, быстро нарастить темп в их решении.

В ходе совещания президент также выразил благодарность российским ученым-генетикам за вклад в борьбу с коронавирусом, отмечает RT. По словам главы государства, их усилия, исследования помогают создавать тесты и вакцину для борьбы с этой инфекцией.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:ГенетикаКоронавирусПутин
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