Путин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал изменение в лучшую сторону ситуации с эпидемией коронавируса. Это даёт возможность заниматься, в том числе, долгосрочными масштабными проектами, заявил глава государства на совещании по вопросам развития генетических технологий в стране, передает ТАСС.

Как отметил Путин, в течение последних недель все усилия были, прежде всего, сфокусированы на противодействии распространению COVID-19, подготовку экстренных мер поддержки жителей и экономики. По словам президента, эта работа будет продолжаться, однако теперь есть возможность вернуться к другим темам, хотя внимание к долгосрочным вопросам и так не ослаблялось.