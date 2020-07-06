Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
Сроки открытия границ европейских стран для россиян пока предсказать сложно. Как пишет ТАСС, об этом во время встречи с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым заявил Владимир Путин.
Между тем, на прошлой неделе стало известно, что введенный в связи с распространением COVID-19 запрет на въезд в Россию будет действовать до 1 августа. Об этом сообщили в Росавиации, пишет Газета.ру. РФ приняла решение о закрытии своих границ 27 марта в связи с пандемией коронавируса. С тех пор Росавиация ежемесячно издает распоряжение о продлении запрета. Ранее сообщалось, что в правительстве обсуждают возможность возобновления полетов в страны СНГ с июля, а в страны дальнего зарубежья - не раньше августа. Решения будут приниматься исходя из эпидемической ситуации в той или иной стране.
Между тем, Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru