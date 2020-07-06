Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

Сроки открытия границ европейских стран для россиян пока предсказать сложно. Как пишет ТАСС, об этом во время встречи с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым заявил Владимир Путин.

Между тем, на прошлой неделе стало известно, что введенный в связи с распространением COVID-19 запрет на въезд в Россию будет действовать до 1 августа. Об этом сообщили в Росавиации, пишет Газета.ру. РФ приняла решение о закрытии своих границ 27 марта в связи с пандемией коронавируса. С тех пор Росавиация ежемесячно издает распоряжение о продлении запрета. Ранее сообщалось, что в правительстве обсуждают возможность возобновления полетов в страны СНГ с июля, а в страны дальнего зарубежья - не раньше августа. Решения будут приниматься исходя из эпидемической ситуации в той или иной стране.