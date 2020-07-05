Итальянские курорты оживают без помощи российских туристов

«Ещё вчера я общалась с туристами из Турции, Латвии. На прошлой неделе у меня были туристы из Германии, собираются приехать из Швейцарии. Обращаю внимание, что я работаю только с русскоговорящими туристами из других стран. Но много уже приезжих "не русскоговорящих"», - рассказала Панфилова.

Как заметила собеседница НСН, отсутствие россиян на итальянских курортах никак не сказывается на заполняемости отелей.

«Пожалуй, только я обращаю внимание на отсутствие туристов из России. На общем фоне незаметно, что их нет. Главное, что пошёл поток из других стран. Люди начали работать. Маски практически никто не носит, открыты дискотеки, библиотеки – жизнь налаживается», - заключили гид.

Ранее НСН рассказала, что в июле самолеты в Крым будут летать в пять раз чаще. Из Москвы в Симферополь и обратно в июле будет совершено в пять раз больше рейсов, чем в июне. Речь идет о 2684 рейсах из столицы вместо 576. Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко сообщил, что в июле полуостров может принять до полутора миллионов туристов.







