Томский губернатор обвинил медиков в заражениях COVID-19

Среди врачей в Томской области есть много героев, но есть и «антигерои», из-за которых коронавирусом COVID-19 заразились целые отделения. С таким заявлением выступил глава региона Сергей Жвачкин на заседании областной думы в четверг, 4 июня, сообщают местные СМИ.

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По мнению губернатора, некоторые медики заразились из-за собственной беспечности. Был случай, когда девушка-врач вышла покурить, заразилась коронавирусом, а затем, не снимая защитный костюм, пошла пить чай с коллегами, приводит слова Жвачкина Ura.ru. Теперь губернатор, сомневается, выплачивать ли этому врачу полагающиеся за работу с коронавирусными больными деньги.

В некоторых случаях врачи позволяют себе сходить на шашлыки или на день рождения, а потом приходится закрывать целые отделения, возмутился глава региона.

Жвачкин при этом подчеркнул, что те врачи, которые работают в перепрофилированных под COVID-19 медучреждениях, не заражаются, потому что соблюдают технику безопасности.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ВрачиТомскКоронавирус
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