Путин заявил о важности переобучения безработных граждан

На встрече с главой Минтруда Антоном Котяковым российский лидер отметил, что «переобучение более благородно».

«Во-вторых, создаёт дополнительные компетенции у людей, возможность найти себя на рынке труда», - подчеркнул глава государства, добавив, что «общественные работы тоже нужны».

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что число безработных в России составляет 3,1 млн и не растёт.