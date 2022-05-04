Путин заявил о важности переобучения безработных граждан

Президент РФ Владимир Путин заявил, что переобучение граждан, оставшихся без работы, «всё-таки лучше, чем общественные работы», сообщает пресс-служба Кремля.

Голикова: Число зарегистрированных безработных в РФ составляет 681 тыс.

На встрече с главой Минтруда Антоном Котяковым российский лидер отметил, что «переобучение более благородно».

«Во-вторых, создаёт дополнительные компетенции у людей, возможность найти себя на рынке труда», - подчеркнул глава государства, добавив, что «общественные работы тоже нужны».

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что число безработных в России составляет 3,1 млн и не растёт.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинтрудаБезработицаУвольнениеВладимир Путин
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