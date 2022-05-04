Минтруд: В России 3,1 миллиона безработных

По его словам, число безработных в России составляет 3,1 млн и не растет, отметил глава ведомства. Котяков отметил, что граждане пользуются «горячей линией» Роструда не настолько активно, как предполагалось. По мнению министра, это говорит о стабильности ситуации на рынке труда.

Вице-премьер Татьяна Голикова 29 апреля заявляла, что число официально зарегистрированных безработных в стране составляет 681 тысячу человек, их количество не увеличилась по сравнению с 1 марта.

Ранее гендиректор сервиса по поиску работы HeadHunter Михаил Жуков сообщил РБК, что после начала военной спецоперации России на Украине уровень безработицы может подняться примерно до 5,7–7,5%, что будет соответствовать показателям августа 2009 года - тогда количество безработных граждан в России составило шесть миллионов человек.









