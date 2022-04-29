Голикова: Число зарегистрированных безработных в РФ составляет 681 тыс.
Число официально зарегистрированных безработных в России составляет 681 тысячу человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой.
По ее словам, численность безработных не увеличилась по сравнению с 1 марта.
При этом в России после начала спецоперации на Украине уровень безработицы может подняться примерно до 5,7–7,5%, что будет соответствовать показателям 2009 года, достигшим тогда 7,8%, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора сервиса по поиску работы HeadHunter Михаила Жукова.
В августе 2009 года количество безработных граждан в России составило шесть миллионов человек.
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