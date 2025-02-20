Путин заявил о важности гуманизации правосудия

Важно продолжалать работу по гуманизации уголовного законодательства и практики его применения. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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Выступая на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов страны, он отметил, что из дел, возбуждённых в отношении почти 680 тысяч граждан, почти по каждому пятому суд прекратил уголовное преследование.

«Лишение свободы было назначено лишь одной трети граждан, а в отношении остальных, а это 71%, применены альтернативные меры», - подчеркнул глава государства.

Ранее Госдума приняла во втором чтении проект, ограничивающий применение ареста в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений ненасильственного характера, женщин, имеющих малолетних детей, и лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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