Путин заявил о важности гуманизации правосудия

Выступая на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов страны, он отметил, что из дел, возбуждённых в отношении почти 680 тысяч граждан, почти по каждому пятому суд прекратил уголовное преследование.

«Лишение свободы было назначено лишь одной трети граждан, а в отношении остальных, а это 71%, применены альтернативные меры», - подчеркнул глава государства.

Ранее Госдума приняла во втором чтении проект, ограничивающий применение ареста в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений ненасильственного характера, женщин, имеющих малолетних детей, и лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

