Путин заявил о важности гуманизации правосудия
Важно продолжалать работу по гуманизации уголовного законодательства и практики его применения. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов страны, он отметил, что из дел, возбуждённых в отношении почти 680 тысяч граждан, почти по каждому пятому суд прекратил уголовное преследование.
«Лишение свободы было назначено лишь одной трети граждан, а в отношении остальных, а это 71%, применены альтернативные меры», - подчеркнул глава государства.
Ранее Госдума приняла во втором чтении проект, ограничивающий применение ареста в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений ненасильственного характера, женщин, имеющих малолетних детей, и лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru