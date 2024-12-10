Путин: Россия не вводит смертную казнь даже в условиях СВО

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека он отметил, что «значительное число граждан и политических деятелей всё время поднимают вопрос» возвращения смертной казни.

Глава государства указал, что власти не только не вводят высшую меру наказания, но и стараются повысить гуманность правосудия.

Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в своём докладе заявил, что возвращение смертной казни в России при нынешней Конституции невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

