Путин: Россия не вводит смертную казнь даже в условиях СВО
Россия в настоящее время живёт в условиях проведения специальной военной операции (СВО). Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека он отметил, что «значительное число граждан и политических деятелей всё время поднимают вопрос» возвращения смертной казни.
Глава государства указал, что власти не только не вводят высшую меру наказания, но и стараются повысить гуманность правосудия.
Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в своём докладе заявил, что возвращение смертной казни в России при нынешней Конституции невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru