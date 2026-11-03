ФАС завела 76 дел по топливному рынку России
Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы продолжают принимать меры реагирования из-за необоснованного повышения цен на топливо. Всего завели 76 дел и выдали 109 предупреждений. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Там все еще следят за ценниками на бензин с учетом сезонного перехода на зимние сорта дизеля.
Также к началу ноября нынешнего года уже 52 региона заключили 146 соглашений о стабилизации стоимости топлива. Из них 46 оформили с операторами, владеющими более чем 20 АЗС в 30 субъектах.
Соглашения утвердили и с независимыми владельцами заправок в ДНР и ЛНР. Они действуют в соответствии с постановлением правительства № 662 и направлены на сдерживание цен.
На днях стало известно о снижении стоимости топлива в большинстве регионов РФ.
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