ФАС завела 76 дел по топливному рынку России

Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы продолжают принимать меры реагирования из-за необоснованного повышения цен на топливо. Всего завели 76 дел и выдали 109 предупреждений. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

В 15 регионах сняты ограничения на продажу топлива на АЗС

Там все еще следят за ценниками на бензин с учетом сезонного перехода на зимние сорта дизеля.

Также к началу ноября нынешнего года уже 52 региона заключили 146 соглашений о стабилизации стоимости топлива. Из них 46 оформили с операторами, владеющими более чем 20 АЗС в 30 субъектах.

Соглашения утвердили и с независимыми владельцами заправок в ДНР и ЛНР. Они действуют в соответствии с постановлением правительства № 662 и направлены на сдерживание цен.

На днях стало известно о снижении стоимости топлива в большинстве регионов РФ.

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Фото: fas.gov.ru
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