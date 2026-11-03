ФАС завела 76 дел по топливному рынку России

Там все еще следят за ценниками на бензин с учетом сезонного перехода на зимние сорта дизеля.



Также к началу ноября нынешнего года уже 52 региона заключили 146 соглашений о стабилизации стоимости топлива. Из них 46 оформили с операторами, владеющими более чем 20 АЗС в 30 субъектах.



Соглашения утвердили и с независимыми владельцами заправок в ДНР и ЛНР. Они действуют в соответствии с постановлением правительства № 662 и направлены на сдерживание цен.



На днях стало известно о снижении стоимости топлива в большинстве регионов РФ.

