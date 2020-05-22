Доктор Мясников объяснил «русским чудом» низкую смертность от COVID-19 в России

Врач и телеведущий Александр Мясников признался, что не знает истинные причины низкой смертности от COVID-19 в России, при этом он напомнил о своем высказывании о «русском чуде». Как пишет РИА Новости, Мясников уточнил, что имел в виду не только Россию, но и другие страны бывшего СССР.

Врач предположил, что небольшое число смертей пациентов с коронавирусной инфекцией в странах бывшего СССР может быть связано с БЦЖ, микробиомом или с уровнем вакцинации. Мясников также объяснил низкую смертность тем, что в России не так много домов престарелых, как в европейских странах, например, в Италии, пишет РЕН ТВ. Ранее телеведущий уже отмечал, что преимуществом России в борьбе с СOVID-19 может стать развитая система стационаров, которой нет во многих других странах.

Кроме того, специалист отметил, что в России «не играют» со статистикой, отмечает телеканал 360.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявлен у 8 849 человек, всего с начала эпидемии зарегистрировано 317 554 случая заражения COVID-19. За весь период выздоровел 92 681 пациент, летальных исходов — 3 099, пишет Life.ru.