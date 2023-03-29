Путин заявил о росте продолжительности жизни в России
Продолжительность жизни в России выросла до 72,8 года, заявил президент страны Владимир Путин на совещании правительства.
В качестве аргумента российский лидер привел статистику Росстата, согласно которой продолжительность жизни выросла на 2,7 процента за год.
Он также обратил внимание на снижение смертности в стране. Путин призвал поддерживать данные тенденции, подчеркнув, что это является важнейшей задачей для всех уровней власти.
Ранее в Министерстве здравоохранения прокомментировали заявления о том, что большинство мужчин в России умирают внезапной смертью.
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