Путин заявил о росте продолжительности жизни в России

Продолжительность жизни в России выросла до 72,8 года, заявил президент страны Владимир Путин на совещании правительства.

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В качестве аргумента российский лидер привел статистику Росстата, согласно которой продолжительность жизни выросла на 2,7 процента за год.

Он также обратил внимание на снижение смертности в стране. Путин призвал поддерживать данные тенденции, подчеркнув, что это является важнейшей задачей для всех уровней власти.

Ранее в Министерстве здравоохранения прокомментировали заявления о том, что большинство мужчин в России умирают внезапной смертью.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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