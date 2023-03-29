Голикова: 3,6 млн россиян вышли из бедности при поддержке правительства

Голикова также отметила, что показатель бедности в России снизился в прошлом году на 0,5 п.п. по сравнению с годом ранее.

Ранее вице-премьер заявляла, что по итогам четвёртого квартала 2022 года были получены хорошие показатели по снижению бедности.

В начале марта Росстат публиковал данные о том, что число россиян с денежными доходами ниже границы бедности в 2022 году составило 15,3 млн человек, или 10,5 % населения. Таким образом, уровень бедности в России снизился до исторического минимума.

