Голикова: 3,6 млн россиян вышли из бедности при поддержке правительства
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 3,6 миллиона российских граждан вышли из бедности при поддержке правительства.
Голикова также отметила, что показатель бедности в России снизился в прошлом году на 0,5 п.п. по сравнению с годом ранее.
Ранее вице-премьер заявляла, что по итогам четвёртого квартала 2022 года были получены хорошие показатели по снижению бедности.
В начале марта Росстат публиковал данные о том, что число россиян с денежными доходами ниже границы бедности в 2022 году составило 15,3 млн человек, или 10,5 % населения. Таким образом, уровень бедности в России снизился до исторического минимума.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 128 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 597 / сут.
- «Ванадиевые яйца!»: Основатель ЧВК «Вагнер» извинился перед продюсером Пригожиным
- В Израиле ответили Байдену на призыв отказаться от проведения судебной реформы
- «Невыполнимые». Тренер сборной РФ по лыжам раскритиковал критерии МОК по допуску россиян
- Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии радиологической опасности от снарядов с обедненным ураном
- Глава МАГАТЭ заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается
- Юрист пояснил, кому с 1 апреля повысят социальные пенсии
- Ветеран США Дрейвен: Солдаты ВСУ бегут с позиций, так как не хотят воевать
- Испания направит Украине шесть танков Leopard
- Генсек ООН заявил об опасности для демократии во многих частях мира
- Участницу Pussy Riot Толоконникову объявили в розыск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru