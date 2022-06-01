Путин заявил о продлении льготной ипотеки для многодетных семей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что действие программы льготной ипотеки для многодетных семей будет продлено, сообщает пресс-служба Кремля.

Россияне смогут брать льготную ипотеку на самостоятельное строительство частного дома

На встрече с семьями, удостоенными орденов «Родительская слава», российски лидер уточнил, что стать участниками программы многодетные семьи смогут «как минимум до 31 декабря 2023 года».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке будет увеличен до 30 и 15 млн рублей, соответственно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинЛьготыИпотекаМногодетные Семьи
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