Путин заявил о продлении льготной ипотеки для многодетных семей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что действие программы льготной ипотеки для многодетных семей будет продлено, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с семьями, удостоенными орденов «Родительская слава», российски лидер уточнил, что стать участниками программы многодетные семьи смогут «как минимум до 31 декабря 2023 года».
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке будет увеличен до 30 и 15 млн рублей, соответственно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru