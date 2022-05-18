Мишустин заявил об увеличении максимального кредита по льготной ипотеке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке будет увеличен до 30 и 15 млн рублей, соответственно, сообщает пресс-служба кабмина.

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Он напомнил, что ранее ставку по льготной ипотеке снизили до 9%, а лимит займа подняли до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и до 6 млн рублей – для всех остальных регионов.

«Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели возможности для манёвра в выборе жилья, правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной, а также семейной ипотеки», - подчеркнул он.

Глава правительства добавил, что программа действует до конца текущего года.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столице за I квартал 2022 года выдали более 3,4 тыс. льготных кредитов по программе «Семейная ипотека», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:НедвижимостьПравительство РоссииМихаил МишустинЛьготыИпотека
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