Россияне смогут брать льготную ипотеку на самостоятельное строительство частного дома

При этом максимальная величина кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей. Во всех остальных регионах России кредит не будет превышать 6 млн рублей.

В текущем году кабмин планирует выдать уже около 8 тысяч кредитов на возведение частных жилых домов без заключения договора подряда со строителями.

