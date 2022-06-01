Россияне смогут брать льготную ипотеку на самостоятельное строительство частного дома

Россияне смогут получить льготную ипотеку на самостоятельное строительство частных домов. Об этом сообщает правительство РФ.

Пилотная программа на строительство частных жилых домов без привлечения профессиональных застройщиков стартовала 1 июня и начнет действовать в ближайшее время. Ставка по такой ипотеке не будет превышать 9%.

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При этом максимальная величина кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей. Во всех остальных регионах России кредит не будет превышать 6 млн рублей.

В текущем году кабмин планирует выдать уже около 8 тысяч кредитов на возведение частных жилых домов без заключения договора подряда со строителями.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛьготыИпотекаНедвижимость
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