Путин заявил о повышении МРОТ в 2022 году

Выступая на на совещании по социальным вопросам глава государства указал, что МРОТ должен вырасти «одновременно с индексацией размера прожиточного минимума».

«В будущем году также на 8,6%, примерно на 1 100 рублей, в итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что заложенная в бюджете индексация прожиточный минимум в 2,5% недостаточна, его следует увеличить на 8,6%.

