Путин заявил о повышении МРОТ в 2022 году

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 8,6%, сообщает РИА Новости.

Кабмин одобрил проект о МРОТ не ниже прожиточного минимума в 2022 году

Выступая на на совещании по социальным вопросам глава государства указал, что МРОТ должен вырасти «одновременно с индексацией размера прожиточного минимума».

«В будущем году также на 8,6%, примерно на 1 100 рублей, в итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что заложенная в бюджете индексация прожиточный минимум в 2,5% недостаточна, его следует увеличить на 8,6%.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ИндексацияМРОТВладимир Путин
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