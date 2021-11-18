Путин заявил о повышении МРОТ в 2022 году
Президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 8,6%, сообщает РИА Новости.
Выступая на на совещании по социальным вопросам глава государства указал, что МРОТ должен вырасти «одновременно с индексацией размера прожиточного минимума».
«В будущем году также на 8,6%, примерно на 1 100 рублей, в итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин заявил, что заложенная в бюджете индексация прожиточный минимум в 2,5% недостаточна, его следует увеличить на 8,6%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+37 374 / сут.
Умерли
260 тыс.+1 251 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 414 / сут.
- Новую концепцию внешней политики России представят в 2022 году
- Судмедэксперты: Польша применяла пестициды против беженцев
- Польский премьер выступил против гуманитарного коридора для мигрантов
- Международный день отказа от курения: нарколог развеял популярные мифы
- Путин заявил о повышении МРОТ в 2022 году
- Путин поручил увеличить прожиточный минимум в 2022 году
- Почётный адвокат пояснила, что грозит депутату Рашкину
- Врач раскритиковал привязку QR-кодов к уровню антител
- СМИ: истребитель F-16 разбился в Греции
- Путин прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru