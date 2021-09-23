Кабмин одобрил проект о МРОТ не ниже прожиточного минимума в 2022 году

Правительство РФ одобрило законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. Об этом говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

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По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 тысяч 600 рублей. В результате вырастет заработная плата почти 3 миллионов человек.

Также правительство одобрило прогноз социально-экономического развития РФ на 2022-2024 годы и проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на этот период.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2020 года подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1 января текущего года. Теперь они рассчитываются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. В документе также говорится, что размер МРОТ должен быть «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране на очередной год».

Ранее директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что россиянам могло бы хватить для нормальной жизни в условиях пандемии зарплаты в 60 тысяч рублей в месяц, однако реальные доходы – в два раза меньше.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектыПрожиточный МинимумМРОТ
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