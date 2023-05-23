Путин заявил, что все участники СВО сражаются за Россию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России гордятся доблестью и отвагой участников специальной военной операции на Украине, сообщает РИА Новости.
В ходе церемонии вручения государственных наград он отметил, что русский народ всегда отличался сопричастностью к судьбе родной страны и готовностью защищать национальные интересы.
«Среди тех, кто сейчас защищает будущее нашей государственности, воины из разных республик и регионов страны. Все они вместе сражаются за родину, за Россию», - указал глава государства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СВО продолжается, чтобы не допускать проникновения украинских боевиков на российскую территорию, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru