Путин заявил, что Россия не начинала боевые действия на Украине

По его словам, всё начали националисты на Украине и те, кто их поддерживал, в 2014 году, когда был совершён государственный переворот, после чего, «последовали события в Крыму и на Донбассе».

«Эти регионы Донбасса были взяты практически в блокаду, по ним начали работать с помощью тяжёлой военной техники, неоднократно проводили крупные военные операции. Вот они начали войну тогда. И она продолжалась восемь лет на истребление людей, которые там живут, и которые чувствуют себя кровно связанными с Россией, с русской культурой, с русским языком... Сколько можно было терпеть?» - сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что целью спецоперации на Украине является защита людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях, сообщает RT.

