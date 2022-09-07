Путин заявил, что уехавшие из России журналисты всегда работали против страны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что журналисты, которые покинули Россию, «всегда работали против нашей страны», сообщает РИА Новости.

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На пленарной сессии ВЭФ-2022 он отметил, что они «с удовольствием перебрались за границу» на ту же самую зарплату, «под видом того, что им здесь что-то угрожает».

«Я вас уверяю, они рады, что они могут уехать. Они приняли решение поехать в заграницу ближайшую, там в каких-то центрах антироссийских работать. Пусть работают», — заключил глава государства.

Ранее телеведущий Андрей Норкин заявил, что покинувшие Россию после начала спецоперации артисты и журналисты никогда не станут полностью своими в другой стране, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыСМИСпецоперацияЖурналистыВладимир Путин
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