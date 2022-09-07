Путин заявил, что уехавшие из России журналисты всегда работали против страны
Президент РФ Владимир Путин заявил, что журналисты, которые покинули Россию, «всегда работали против нашей страны», сообщает РИА Новости.
На пленарной сессии ВЭФ-2022 он отметил, что они «с удовольствием перебрались за границу» на ту же самую зарплату, «под видом того, что им здесь что-то угрожает».
«Я вас уверяю, они рады, что они могут уехать. Они приняли решение поехать в заграницу ближайшую, там в каких-то центрах антироссийских работать. Пусть работают», — заключил глава государства.
Ранее телеведущий Андрей Норкин заявил, что покинувшие Россию после начала спецоперации артисты и журналисты никогда не станут полностью своими в другой стране, сообщают «Невские новости».
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